Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime: "È stato un anno complicato"

Lacrime di gioia in conferenza stampa per Antonella Clerici. La conduttrice Rai ha reagito con grande emozione alle parole del direttore di Rai1 Stefano Coletta.

"Trovo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai1 da un po' di tempo: è una donna non solo legata a un registro ludico, ma anche donna autorevole, e quindi credo che debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone. E' una donna ludica, ma anche coraggiosa, autentica, che non ha mai creato filtri con gli spettatori", ha detto Coletta.

Parole forti a cui la Clerici ha immediatamente reagito con qualche lacrima di emozione. "Per me è stato un anno complicato. Grazie per avermi fatto sentire circondata da questo affetto, ne avevo bisogno...Per una volta mi sento presa per mano e mi piacerebbe affidarmi e fare una cosa che uno non si aspetta. E' mancato il mio spirito giocoso, mi piacerebbe tornare e tirar fuori quello che so fare, con lui mi sento molto protetta".

La Clerici sarà la conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo insieme a Francesca Sofia Novello.

Visualizza questo post su Instagram Eccoci insieme guardando il festival! A domani? @rosario_fiorello @sanremorai ❤️ Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 6 Feb 2020 alle ore 12:33 PST

© Riproduzione riservata