Sanremo, Morgan minaccia sui social: "Non mi hanno fatto provare la cover, stasera non canto"

«Morgan mi ha mandato una lettera ufficiale questa mattina alle 6.26: il suo desiderata è di provare più volte la canzone per la cover di stasera. Da parte nostra c'è la massima disponibilità, stiamo valutando. Lui chiede tre possibilità di prova, e lo chiedono anche gli altri. Vediamo con i tempi. Confidiamo comunque che ci sarà».

Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, fa chiarezza sul messaggio inviato da Morgan in cui minaccia di non salire sul palco questa sera per presunte «azioni di sabotaggio».

Morgan, insieme a Bugo, dovrebbe eseguire Canzone per te di Sergio Endrigo nella doppia veste di cantante e di direttore d’orchestra. Nello scritto, Morgan sostiene di non avere mai provato e chiede per andare in scena stasera, di poter fare altre prove, di potersi accompagnare al pianoforte, di poter utilizzare il maestro Valentino Corvino come assistente nella preparazione dell’orchestra.

