Sanremo, il festival debutta con il 52,2% di share: Amadeus supera Baglioni

Il festival di Amadeus debutta con una media di 10 milioni e 58mila telespettatori con il 52.2% di share. Un risultato percentuale che migliora quello dello scorso anno, quando la prima serata del Baglioni bis aveva fatto segnare una media del 49.5% di share con 10 milioni 86mila telespettatori.

La prima parte della prima serata di Sanremo 2020 è stata seguita da 12 milioni 480mila spettatori con il 51.2% di share, la seconda da 5 milioni 709mila con il 56.2%. Nel 2019, la prima parte della prima serata del festival aveva raccolto 12 milioni 282mila spettatori con il 49.4% di share, la seconda 5 milioni 120mila con il 50.1%.

La media share di ieri è la più alta al Festival di Sanremo dal 2005 in poi. Quell'anno la media share della serata inaugurale fu pari al 54,10%, a condurre il Festival era Paolo Bonolis.

A conquistare le 'prime pagine' il giorno dopo la prima serata del 70esimo Festival di Sanremo sono Achille Lauro e Rula Jebreal. La giornalista per il suo toccante monologo che ruba la scena e interrompe il Festival stesso; il cantante per il suo stile provocatorio e per l’esibizione 'francescana'. Su Twitter il giorno dopo, i due mattatori della serata, superano l’hashtag ufficiale del festival tra le tendenze.

«Bellissimo il monologo di Rula Jebreal sulla violenza di genere. Dice come in questo Paese la colpevolizzazione delle vittime di violenza sia a livelli ignobili», scrivono gli utenti, citando parti del discorso. Le sole critiche sono per l’orario: «Peccato solo aver mandato un tema così importante e attuale quasi a mezzanotte».

«Da brividi, mi sono commossa», scrive un’altra utente. Il tenore dei commenti rimarca il fatto che un messaggio tale sarebbe dovuto andare in onda prima: «Un pugno allo stomaco, lontano anni luce dalla retorica anni 70 di certe canzonette. Lei si è anche commossa e ci sta. Peccato solo sia andato in onda così tardi, brava». «Questo momento non dovevano metterlo a mezzanotte, dovevano cominciare con questo discorso...».

Sanremo, Achille Lauro sorprende con lo striptease: "Ispirato a San Francesco" Achille Lauro arriva sul palco dell’Ariston con un mantello nero Durante l’esibizione si è tolto il mantello Uno striptease che ha stupito tutti Il cantante è rimasto con una tutina nude look Il cantante ha spiegato di essersi ispirato alla celebre scena attribuita a Giotto in una delle Storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi Gag di Fiorello sul palco chiede un selfie con Lauro

Twitter conferisce il premio per la miglior esibizione ad Achille Lauro. Il cantante, che aveva stupito tutti già la scorsa edizione, si è presentato sul palco dell’Ariston vestito come San Francesco in un celebre dipinto attribuito a Giotto presente nella Basilica Superiore di Assisi, quello in cui il Santo si spoglia delle proprie vesti.

