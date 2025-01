Arriva l’app per i pazienti del Pronto soccorso, facilita la comunicazione nei reparti di emergenza

Un’applicazione digitale che consentirà di monitorare in tempo reale il percorso di un paziente in Pronto soccorso direttamente da smartphone, tablet o pc. È la nuova proposta lanciata dal Codacons, in collaborazione con Codacons Medici, anche per cercare di arginare le ormai croniche criticità riscontate nei reparti di emergenza degli ospedali siciliani, dovute soprattutto alla carenza di personale medico-infermieristico.

Al momento dell’accesso in nosocomio, spiega l’associazione dei consumatori, il paziente riceverà un codice univoco per accedere al servizio, accompagnato da semplici istruzioni per condividere l’accesso con familiari, amici o referenti. Attraverso questo meccanismo sarà possibile ricevere aggiornamenti costanti sul codice colore di priorità assegnato, monitorare le prestazioni sanitarie ricevute, lo stato del trattamento e visualizzare la fase del percorso del paziente, tra attesa di valutazione, presa in carico, dimissione o ricovero.

Il sistema, spiegano Codacons e Codacons Medici, è stato progettato per garantire la massima tutela della privacy. Il codice univoco non verrà fornito a pazienti minorenni, a coloro impossibilitati a rilasciare il consenso informato, a chi arriva in codice rosso o a chi viene inserito in percorsi specifici per possibili violenze di genere, consentendo così agli ospedali di attivare i protocolli previsti per queste situazioni particolari.