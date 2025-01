Sanita, la nefrologia dell'ospedale di Acireale risolve il difficile caso clinico di una paziente lombarda

Chi l’ha detto che in Sicilia non ci sono eccellenze in sanità e che bisogna sempre andare al Nord o all’estero? Ad Acireale la nefrologia ha risolto un difficile caso clinico di una paziente lombarda già visitata fuori dall’Isola.

Una giovane e brillante professionista, di origini siciliane, con un vissuto tra la Lombardia e New York, dopo diversi consulti specialistici senza alcuna risposta diagnostica e terapeutica ha deciso di ricorrere alle strutture sanitarie della sua terra. Una scelta di cuore e di fiducia quella presa dalla giovane, che ha deciso di affidarsi alle cure dell’Unità operativa di Nefrologia dell’ospedale di Acireale.

Qualche settimana fa, infatti, per l’insorgenza di disturbi muscoloscheletrici la donna ha effettuato numerosi accessi in pronto soccorso in strutture sanitarie lombarde dove risiede, ricevendo diversi consulti specialistici, senza alcuna risposta di ordine diagnostico e terapeutico. Peggiorando il quadro clinico e associandosi disturbi urinari, ha deciso di ricorrere alle strutture sanitarie della sua terra.