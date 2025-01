Donazione e trapianti, numeri record in Sicilia: è al primo posto nel Mezzogiorno

I dati hanno trovato subito eco nazionale, e non poteva essere altrimenti, perché le cifre in questione – dietro cui, va sempre ricordato, ci sono nomi e vite di persone che restano nell’anonimato – spiccano sia rispetto all’andamento storico siciliano sia al confronto con altre regioni, soprattutto di questi tempi, in cui il caos sanità ha ripreso prepotentemente piede nell’agenda del governo regionale: nell’Isola aumentano sia le donazioni che i trapianti di organo. È quanto emerge dal bilancio annuale della Rete trapiantologica italiana, illustrato ieri a Roma dal ministro della Salute Orazio Schillaci e dal direttore del Centro nazionale trapianti (Cnt) Giuseppe Feltrin, con numeri mai così alti sia per gli organi che per le cellule staminali emopoietiche, in Italia come in Sicilia.

Al di qua dello Stretto, nel 2024 si rileva un rialzo del tasso di donazione per milione di popolazione (Pmp) pari al 5,7% sul 2023, l’incremento più consistente del Paese, che ha portato l’asticella siciliana fino a 21,2 donatori Pmp, ancora al di sotto della media nazionale (30,2) e lontana dal primato toscano (49,4) ma al primo posto fra i territori del Mezzogiorno. A trainare è la crescita della donazione a cuore fermo, quella da pazienti la cui morte viene accertata dopo un arresto cardiaco di almeno 20 minuti: nell’Isola le segnalazioni di questa tipologia di donatori sono salite in un anno del 10%, con 170 unità rispetto alle 154 del 2023. Ma in Sicilia spicca anche il calo delle opposizioni al prelievo degli organi nelle rianimazioni, dove la soglia di chi ha rifiutato la donazione è scesa del 10,2%. Quanto ai trapianti di organo, nella regione se ne contano 344, ossia 64 per milione di persone, 22 in più su base annuale: anche in questo caso è la quota più alta del Sud e tra le più alte d’Italia.