La 96enne operata all'Ingrassia e dimessa dopo 5 giorni, Schifani: «Non solo emergenze ma anche eccellenze»

«La sanità siciliana non è solo emergenze e disagi. Storie come quella della 96enne operata, con la doverosa tempestività, all’ospedale Ingrassia di Palermo e dimessa in 5 giorni dimostrano che esistono eccellenze e buone pratiche. Questo esempio di efficienza deve ispirarci a migliorare ovunque sia necessario». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla paziente di 96 anni che sottoposta a interventi nell’ospedale di Palermo per la riduzione di fratture scomposte al femore, alla rotula e alla spalla è stata operata l’indomani dalla caduta e dimessa cinque giorni dopo.