Sanità in Sicilia, Codacons: «I vertici non all'altezza devono lasciare gli incarichi»

«Le affermazioni di Schifani segnano un punto di svolta, ma non bastano le denunce. È indispensabile che la Regione passi subito ai fatti. I pronto soccorso sono al collasso. La carenza di personale e la cattiva gestione stanno mettendo a rischio la vita e la dignità dei pazienti. I vertici non all’altezza devono lasciare il posto a professionisti competenti». Così scrive in una nota il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi (nella foto).

Per l’associazione le soluzioni sono «un aumento del numero di medici, infermieri e specialisti nei pronto soccorso per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità; incentivi economici per valorizzare il lavoro del personale sanitario e attrarre nuovi professionisti; l’introduzione di un’app digitale per fornire aggiornamenti in tempo reale ai familiari dei pazienti, migliorando la comunicazione e riducendo l’ansia e una valutazione rigorosa delle capacità dei dirigenti ospedalieri con la sostituzione di chi non è in grado di garantire efficienza e professionalità».