Michele Pilato è il nuovo presidente della Società italiana cardiochirurgia

Il cardiochirurgo Michele Pilato, direttore del Centro Cuore Irccs Ismett di Palermo, è il nuovo presidente della Società italiana di chirurgia cardiaca (Sicch). A sancirlo il Congresso nazionale della società svoltosi a Roma con la partecipazione di 600 tra cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti, perfusionisti, infermieri ed altri operatori sanitari, durante il quale è stato rinnovato il Consiglio Direttivo, in carica per il biennio 2025-2026.

In seguito alla nomina Pilato ha ringraziato il presidente uscente, Alessandro Parolari, «che tanto si è speso per portare la Sicch a tali livelli di eccellenza», e ha continuato evidenziando come l’evoluzione tecnologica richieda «un continuo adattamento dei percorsi formativi e un’interazione proficua con le altre società scientifiche, per garantire sostenibilità, qualità ed appropriatezza al trattamento del paziente cardiopatico».

Il cardiochirurgo, direttore del Dipartimento Ismett per la cura e lo studio delle patologie cardio-toraciche e dei trapianti cardiotoracici, ha concluso ponendo l’attenzione al futuro: «Le sfide sono innumerevoli e impegnative. La squadra appena costituita è solida, di alto profilo scientifico, e certamente darà il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati, in un percorso di continua crescita delle future generazioni di cardiochirurghi».