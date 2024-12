Sanità in Sicilia, i macchinari ci sono ma manca il personale per metterli in funzione

Alcune saranno pure un po’ obsolete, quantomeno rispetto alla media nazionale, ma quelle più giovani non mancano di certo e al netto della data di fabbricazione – anche se in questa materia l’età pesa, eccome – a spiccare è il totale, la somma di tutte le macchine: un risultato che, un po’ sorpresa visti i tempi d’attesa necessari per alcune prestazioni, piazza la regione in vetta alla classifica tricolore, rischiando però di essere vanificato dalla carenza cronica di personale negli ospedali.

Stiamo parlando delle grandi apparecchiature sanitarie presenti nell’Isola, censite dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in un report pubblicato ieri con dati aggiornati a maggio 2024, che in Sicilia registrano 650 strumenti diagnostici complessi fra Tac, Risonanze magnetiche, acceleratori lineari, sistemi robotizzati per chirurgia endoscopica, sistemi Tac-Pet, Gamma camere computerizzate, Mammografi e Angiografi: un elenco che raggiunge la quarta quota più alta d’Italia dopo Lombardia, Lazio e Campania. Più nel dettaglio, 346 unità si trovano nei presidi pubblici, 285 nei centri privati accreditati e 19 in quelli non accreditati, per un’incidenza sulla popolazione pari a 135 macchine ogni milione di abitanti, leggermente inferiore all’asticella nazionale (140 per milione) ma in linea con il blasonato sistema sanitario lombardo, tra i picchi delle gamma-camere per la scintigrafia e delle Tac, dove le soglie raggiungono rispettivamente il secondo posto e il quinto, e le forti carenze dei sistemi robotizzati per la chirurgia endoscopica e degli angiografi, categorie nelle quali il territorio risulta penultimo e quintultimo, risalendo al quarto posto per quantità di mammografi. C’è poi il capitolo dell’età, dove le performance, invece, non risultano buone.