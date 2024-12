Infarto diagnosticato in soli 37 secondi con l'uso dell'intelligenza artificiale

Potrà fare diagnosi di infarto in 37 secondi e ridurre del 31% la mortalità in pazienti ad alto rischio. L’Intelligenza artificiale, con le sue enormi potenzialità, entra nel campo della cardiologia dimostrandosi un importante “alleato” degli specialisti per la diagnosi, il monitoraggio e la gestione dei pazienti. Uno strumento nuovo che pone, però, anche problemi inediti rispetto alla responsabilità medica in caso di errori. Un tema caldo affrontato in occasione dell’85esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia (Sic), dove gli esperti hanno presentato le prime linee guida italiane sull’uso dell’Ia salva-cuore.

L’Ia promette dunque di diventare una sentinella per il cuore, che nel prossimo futuro potrà aiutare a diagnosticare le malattie cardiovascolari sempre prima. Le linee guida, ovvero il primo Documento di consenso italiano sull’impiego dell’AI in cardiologia, prende in esame gli utilizzi di Ia e machine learning in cardiologia e ne sottolinea le grandi potenzialità a partire dal monitoraggio serrato dei pazienti ad alto rischio ricoverati. Un ampio studio su quasi 16.000 pazienti pubblicato su Nature Medicine, per esempio, ha dimostrato che la mortalità a tre mesi può ridursi del 31% associando l’Ia all’elettrocardiogramma per identificare i casi con una maggiore probabilità di andare incontro a un evento fatale.