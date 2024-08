La scheda: un linfoma ad evoluzione lenta ha piegato Alain Delon, ecco caratteristiche, sintomi e cure

È stato un «linfoma ad evoluzione lenta», del quale si è sempre saputo molto poco, quello che ha piegato Alain Delon. L’annuncio ha fatto il giro del mondo nel gennaio 2023, come una doccia fredda, a quattro anni dall’ictus, assieme alla notizia che il linfoma si era insinuato nei polmoni. La diagnosi era comunque arrivata da tempo e non aveva lasciato spazio a speranze, visto che le terapie non funzionavano. Dal settembre 2022 l’attore era infatti sottoposto a una terapia palliativa sperimentale, successivamente interrotta.

I linfomi sono tumori del sistema linfatico, hanno origine dalle cellule immunitarie (linfociti) e si distinguono in due gruppi, chiamati linfomi di Hodgkin e linfomi non Hodgkin. Di questi ultimi, che in oltre la metà dei casi colpiscono persone con più di 65 anni, esistono ben 70 tipi. Colpiscono soprattutto gli uomini e di questo ampio gruppo fanno parte i «linfomi indolenti», caratteristici per la loro crescita lenta. Il linfoma non Hodgkin indolente più frequente è il linfoma follicolare, nel quale i linfociti mutati possono aggregarsi nei linfonodi o negli organi, causando noduli o gonfiori.