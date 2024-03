Livelli d’assistenza sanitari, la Sicilia arranca e cresce il divario

Fuga oltre lo Stretto per farsi curare, strada in salita per il raggiungimento degli obiettivi della Missione Salute del Pnrr e freno a mano tirato sulla strada che porta al pieno adempimento dei Lea, i livelli essenziali di assistenza: è il quadro della sanità siciliana nell’ultimo decennio, e nel medio e lungo termine potrebbe pure peggiorare, allargando il divario già esistente tra le regioni del Nord e quelle del Sud Italia.

Ne è convinta la Fondazione Gimbe, che nel suo nuovo report in materia esamina le possibili ricadute dell’autonomia differenziata sull’offerta di salute tornando a bacchettare il Ddl Calderoli, approvato al Senato e ora in discussione alla Camera e definito dal presidente dell’organizzazione indipendente, Nino Cartabellotta, come «un punto di non ritorno» nella «frattura strutturale» tra Meridione e Settentrione.

