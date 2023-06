Udito, deficit gestibili sin dalla nascita

Aumentare il volume della televisione o della radio, difficoltà a comprendere frasi durante le telefonate, percepire le parole altrui come ovattate, chiedere di ripetere le frasi più volte: sono i primi sintomi della perdita di udito, o ipoacusia. Un problema oggi sempre più gestibile, a diversi livelli di gravità e a tutte le età, anche nei bambini, grazie a protesi e a impianti cocleari, dispositivi tecnologici che permettono alle persone sorde o con ridotte capacità uditive di sentire. «Abbiamo sconfitto la sordità a tutti i livelli: alla nascita, durante la vita adulta e la senescenza», ha detto Stefano Di Girolamo, ordinario e direttore della Clinica di Otorinolaringoiatria del Policlinico Tor Vergata, di Roma per la Giornata mondiale dell'udito che si è celebrata il 3 marzo. «In ogni fase della vita siamo in grado di risolvere il problema o attraverso le protesi acustiche», che amplificano i suoni, «o attraverso gli impianti cocleari», che captano il suono e lo convertono in segnali o impulsi elettrici. «Siamo uno dei pochi Paesi al mondo a fornire gratuitamente ai bambini ipoacusici la possibilità di ascoltare grazie ad un intervento che, se effettuato precocemente, permette il recupero della funzione uditiva. Oggi abbiamo bambini sottoposti ad impianto cocleare 20 anni fa che conducono una vita normale».

Al contrario, se per vergogna il paziente non riconosce di avere un deficit uditivo, prosegue De Girolamo «tende a isolarsi, a far finta di capire, e sottovaluta l'inizio di un problema che potrebbe essere trattato». Anche in caso di ipoacusia neurosensoriale pediatrica, conclude l'esperto, «i risultati più recenti, provenienti da una ricerca internazionale che ha valutato un campione di oltre 400 bambini, dimostrano l'efficacia dell'impianto cocleare misurata attraverso i test di percezione del linguaggio. Questo prova come l'accesso alla tecnologia possa migliorare la vita di un individuo fin dalla prima infanzia». In Italia sono 7,3 milioni le persone che soffrono di problemi di udito, ovvero il 12% della popolazione, con un aumento costante per via dell'invecchiamento della popolazione. Intanto, Società e Federazioni medico-scientifiche hanno siglato in Senato il «Patto per la Salute dell'orecchio e dell'udito», un documento in 10 punti con quattro grandi obiettivi: sensibilizzare i cittadini, mobilitare i medici, moltiplicare l'efficacia della prevenzione e ottimizzare diagnosi, cura e riabilitazione, ma anche istituire un Osservatorio nazionale sulla sordità . «Rappresenta un atto di unità della comunità medico-scientifica e un di responsabilità verso i cittadini che devono essere informati sul rischio e sulle migliori opportunità di cura disponibili», spiega il presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale Giovanni Danesi, promotore del Patto. «I programmi di screening audiologico neonatale e il trattamento precoce della sordità infantile - conclude il presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (Siaf) Stefano Berrettini - con protesi acustiche o impianto cocleare hanno consentito contenere le conseguenze della ipoacusia infantile e hanno portato quasi alla scomparsa la condizione di sordomutismo».

Apparecchi acustici di ultima generazione per ogni esigenza

Maico Tecnic Phon Center è leader nel settore uditivo, risolvendo, tramite servizi dedicati e apparecchi acustici di ultima generazione, problemi di sordità e disturbi ad essa correlati. È presente sul territorio siciliano con sedi nelle province di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna e Messina. Sin dal 1965, l’attività del centro continua a soddisfare le esigenze dei pazienti senza perdere mai di vista la professionalità e la cura del paziente, effettuando anche a assistenza a domicilio e servizi di riparazione. Le sedi Maico Tecnic Phon Center sparse su tutto il territorio siciliano sono concessionarie autorizzate Maico Italia. I centri, oltre alla vendita di apparecchi acustici di ultima generazione, si occupano infatti di assistenza, effettuando le riparazioni o sostituzioni degli apparecchi in garanzia. Maico Tecnic Phon Center è accreditato ASL e INAIL convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per coloro i quali abbiano delle difficoltà motorie o altri motivi che riducano la possibilità di recarsi nella sede più vicina, Maico Sicilia consente la prova degli apparecchi acustici a domicilio. Maico, nel corso degli anni, ha sviluppato una tecnologia pediatrica per aiutare anche il bambino durante la sua fase di crescita e formazione garantendo un corretto apprendimento del linguaggio. Tutti i dispositivi pediatrici Maico sono compatibili con i dispositivi FM Wireless per la comunicazione assistita ad uso didattico. Tanti i modelli, tutti innovativi. Grazie alla tecnologia Live Processing Technology, gli apparecchi acustici Aligo sono in grado di amplificare ogni singolo fonema così da non far perdere nessuna parola e seguire ogni singolo discorso. Infatti, con gli apparecchi Aligo, nessuna conversazione quotidiana diventerà un problema.

Il modello miniRITE T, ricaricabile e di facile utilizzo, può connettersi sia con sistemi IOS e Android così da ascoltare direttamente le chiamate dal proprio smartphone sull’apparecchio acustico.

Scaricando un’apposita App è possibile controllare l’apparecchio Aligo in modo semplice e intuitivo. L’apparecchio acustico Altena è stato pensato e realizzato per tutti coloro i quali hanno bisogno di ricevere un buon livello di comfort, tenendo sempre la consapevolezza dell’ambiente che ci circonda. Altena consente di ricevere la giusta amplificazione di ciascun segnale raggiungendo così l’equilibrio ideale tra il parlato, la localizzazione dei suoni e il comfort dell’ascolto. Grazie alla sua innovativa tecnologia, garantisce anche ai pazienti più piccoli con perdite severe di udito, di sentire in modo chiaro il parlato. I bambini imparano molto dall’apprendimento incidentale, la tecnologia dell’apparecchio Altena consente di sentire chiaramente in ogni ambiente sonoro.