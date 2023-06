Piccoli gesti per aiutare denti e gengive

Gelati, aperitivi, bevande zuccherate, le abitudini estive sono nemiche di denti e gengive, ma proprio l'estate può diventare occasione per dedicare qualche minuto in più alla salute della bocca, fare più attività fisica, ridurre lo stress e mangiare meglio. Tutte buone abitudini che hanno ricadute positive su denti e gengive. A spiegarlo è la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), che ricorda cinque consigli da portare in vacanza e mette in guardia su come comportarsi in caso di imprevisti.

L'infiammazione cronica delle gengive può avere ripercussioni sulla salute generale dell'organismo. Di contro, il benessere che porta la vacanza può aiutare a ristabilire un equilibrio della flora batterica presente nella bocca. «La vacanza può essere il momento giusto per modificare alcune abitudini. In estate è più semplice diminuire l'assunzione di grassi e zuccheri e arricchire l'alimentazione con cibi amici di denti e gengive: quelli che contengono la vitamina C (antiossidante che favorisce il rinnovamento del tessuto connettivo) per esempio peperoni, pomodori, rucola, kiwi e ananas; i cibi che contengono vitamina D (modulatore della risposta immunitaria), come tonno, salmone, gamberi e ostriche; i cibi che contengono la vitamina A, come melone, pesche, albicocche e anguria».

Per ridurre la probabilità di disturbi gengivali, spesso collegati all'alitosi, la Sidp aggiunge altri quattro consigli: «Diminuire lo stress, che influisce sui livelli infiammatori dell'organismo, inclusi quelli dei tessuti parodontali; sfruttare le ore serali o mattutine per dedicare una mezz'ora al giorno all'attività aerobica, come camminare velocemente o correre piano; limitare il fumo e l'eccessivo consumo di alcol; non dimenticare di mettere in valigia, oltre allo spazzolino, il filo interdentale e dedicare cinque minuti all'igiene orale, mattina e sera».

L'estate può anche essere il momento in cui ci si trova alle prese con piccole emergenze di salute orale e spesso si deve ricorrere a dentisti che si trovano nei luoghi di vacanza per interventi di emergenza, come la perdita di una capsula, la ricostruzione di un dente spezzato o la cura di un ascesso. In questo caso, per esser sicuri che le mani a cui ci si affida siano quelle di un dentista abilitato, basta andare sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e inserire nome, cognome e città per verificare l'iscrizione del professionista all'Albo degli Odontoiatri.

Se, invece, dovessero sanguinare le gengive, concludono gli specialisti, «probabilmente è il segno che negli ultimi mesi le abbiamo trascurate; ricordiamoci al rientro dalle vacanze di fissare un appuntamento di controllo con il dentista di fiducia e di rinnovare l'appuntamento con l'igienista dentale per la rimozione di placca e tartaro. Nel frattempo, dedichiamo più tempo all'utilizzo di scovolino e filo e, se indicato dal dentista, utilizziamo un collutorio antisettico per ridurre la carica batterica presente in bocca». Piccoli gesti che diventano indispensabili per la nostra salute.

Quando è fondamentale il rapporto tra medico e paziente

Visodent è un'azienda odontoiatrica formata da sette cliniche che coprono tutta la Sicilia, fondata nel 2014. Sono guidati dalla passione e dall'innovazione, nonché dalla ricerca della migliore cura per ciascuno dei loro pazienti, offrendo trattamenti e servizi di alta qualità. Per questo motivo hanno selezionato con cura i loro partner e fornitori, scegliendo solo i migliori nei rispettivi settori. Per loro il benessere dei pazienti è l'obiettivo principale, per questo si impegnano a offrire un trattamento personalizzato che soddisfi ogni esigenza, attraverso un ambiente accogliente, professionale e sempre all'avanguardia. Cercano di garantire la salute e la bellezza dei loro pazienti, offrendo loro trattamenti odontoiatrici e odontologici, nonché trattamenti estetici, realizzati con le migliori tecnologie. Tra i loro trattamenti, vale la pena ricordare che coprono tutte le specialità odontoiatriche: implantologia, ortodonzia invisibile, faccette dentali, protesi fisse o mobili, ortodonzia pediatrica o per adulti e prevenzione nella stessa clinica; e nel caso dell'estetica, offrono trattamenti di Filler all'Acido Ialuronico, Botox, Peeling, Biostimolazione, Rinofiller o Carbossiterapia.

Sono sette le cliniche che coprono l'intero territorio siciliano: Catania - Via G. D'Annunzio, 33; Visodent Catania - Piazza Iolanda, 3/4; Messina - Via Risorgimento, 35-43; Modica - Via Sacro Cuore, 48; Palermo - Via N. Sauro, 49-55; Palermo - Via Roma, 447-449; Trapani - Corso Piersanti Mattarella, 22-26. Un gruppo che attribuisce grande importanza al rapporto di fiducia tra medico e paziente.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo degli impianti? «La perdita di un dente - spiega il direttore sanitario dottor Costantino Allitto - può avere effetti negativi sull’umore e sulla vita di chi subisce questa condizione. Attività e gesti semplici come mangiare e sorridere, possono diventare difficili e causare disagio, soprattutto nei contesti sociali. Oltre ad essere un problema estetico e funzionale, la perdita di uno o più denti può portare nel tempo all’insorgenza di molteplici complicazioni a carico della bocca e, in casi gravi, compromettere la salute generale del sorriso. La sostituzione di uno o più denti mancanti e la riabilitazione di intere arcate può essere effettuata grazie all’implantologia dentale. Il dentista inserisce l'impianto dentale, una vite in titanio, nel punto dove manca il dente e a questa applica successivamente la protesi dentale, ovvero un dente artificiale che riproduce nella forma e nel colore quelli naturali del paziente. Questo trattamento odontoiatrico ha lo scopo di ripristinare estetica e funzionalità del sorriso, ma anche quello di evitare tutte le conseguenze della mancata sostituzione dei denti persi».