Farmaci per il diabete, dall'1 dicembre si cambia: quelli prescrivibili dal medico di famiglia

Novità per chi assume farmaci per il diabete. Con l’introduzione della "Nota 100" da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), anche i medici di famiglia possono prescrivere questi medicinali. A comunicarlo in via ufficiale è la stessa Agenzia Italiana del Farmaco, la quale aggiunge che, in questa prima fase, solamente i Medici di Medicina Generale saranno abilitati alla prescrizione tramite il sistema Tessera Sanitaria.

Medicinali prescrivibili dal medico di famiglia

A partire dal 1° dicembre, i medici di famiglia potranno prescrivere i medicinali agli adulti con diabete di tipo 2 in controllo glicemico non adeguato, cioè con emoglobina glicata superiore ai valori considerati dal dottore ottimali per l’assistito. Medici curanti e specialisti possono prescrivere inibitori del SGLT2, agonisti recettoriali del GLP1, inibitori del DPP4 a carico del Ssn, secondo le indicazioni contenute nella Nota Aifa, che si basano sulle Linee guida "La terapia del diabete mellito di tipo 2" elaborate da Società Italiana di Diabetologia e Associazione Medici Diabetologi e approvate dall’Istituto Superiore di Sanità a luglio 2021.

La scheda di prescrizione informatizzata, la nota

“Si comunica che a partire dal 1° dicembre 2022 sarà disponibile, attraverso il sistema Tessera Sanitaria (TS), la scheda di prescrizione informatizzata associata alla Nota Aifa 100 relativa ai farmaci inibitori del SGLT2, agonisti recettoriali del GLP1 e inibitori del DPP4 nel trattamento del diabete mellito tipo 2 (Allegato 1a e 1b - “Scheda di valutazione e prescrizione di inibitori del SGLT2, agonisti recettoriali del GLP1 e inibitori del DPP4 nel trattamento del diabete mellito tipo 2” - scheda di prima prescrizione e scheda di rinnovo della prescrizione)”. A comunicarlo è la stessa Aifa precisando che, in questa prima fase, saranno abilitati alla prescrizione mediante il sistema TS solo i Medici di Medicina Generale.

© Riproduzione riservata