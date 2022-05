Alzheimer, il siciliano Antonino Cardaci vicepresidente del consiglio direttivo "Uniti Italia"

L’Assemblea di Alzheimer Uniti Italia ONLUS ha rieletto la presidente Manuela Berardinelli alla guida dell’Associazione e come Vice Presidenti Clelia D'anastasio e Antonino Cardaci è stato inoltre eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

La presidente ha ringraziato tutti per il rinnovato attestato di stima, in particolare la Bartorelli (Past President e fondatrice AUI), le Vice Presidenti del passato mandato, Maria Bocca e Valeria Giuliana, per il sostegno e l’appoggio che sempre le hanno dato, i nuovi Vice Presidenti con i componenti il Consiglio per la generosa disponibilità nell’accettare l’incarico.

Ha affermato poi che nonostante il momento storico economico sia particolarmente complesso, è sicura che l’impegno, la competenza, il cuore, il lavoro di squadra, che da sempre animano tutte le Associazioni AUI, saranno gli elementi vincenti per superare le grandi difficoltà e raggiungere l’obiettivo di cambiare, insieme a tutti gli attori coinvolti, un sistema di presa in cura della persona fragile e delle famiglie che possa essere tale e uguale in ogni parte del Paese, non può fare differenza a parità di malattia la posizione geografica.

La Sicilia dunque, con Antonino Cardaci, è ben rappresentata. Il nuovo vice presidente nazionale opera da ben oltre dieci anni nell’ambito dell’Alzheimer. Nel 2012, con l’associazione la grande famiglia, ha inaugurato il primo Alzheimer Cafè della Sicilia ,successivamente ne ha aperto un altro a Francofonte e quanto prima sarà inaugurato uno a Ragusa ospite presso la Rsa San Giorgio

