Sicilia, dai farmaci ai vaccini: maxi gara d'appalto da 4 miliardi e 700 milioni

La Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Siciliana, istituita presso l’Assessorato all’economia, ha bandito, attraverso il Sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) «Farmaci» di Consip una gara per la fornitura di farmaci in esclusiva dell’importo di 4,7 miliardi di euro.

La gara - che si aggiunge ad altri 3 appalti specifici già banditi da ottobre ad oggi, di cui uno dedicato ai vaccini - servirà a coprire il fabbisogno triennale della Regione. Nell’insieme, le 4 gare metteranno a disposizione delle strutture sanitarie regionali farmaci emoderivati, farmaci generici, farmaci in esclusiva e vaccini, suddivisi in oltre 2.000 principi attivi, per un totale bandito di circa 5,3 miliardi di euro. Questo complesso di iniziative rafforza la sinergia tra Consip e la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana nel quadro di un accordo di collaborazione pluriennale, voluto dall’assessore all’economia e vicepresidente della Regione Gaetano Armao.

© Riproduzione riservata