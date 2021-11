La lotta al tumore al seno in Sicilia, i numeri che fanno paura: troppo tempo per le diagnosi

Cinquantamila donne ogni anno colpite in Italia, vale a dire 135 donne al giorno. Sei mesi per una diagnosi, e in Sicilia passa anche più tempo. Sono i numeri, agghiaccianti, del cancro al seno è la neoplasia più diffusa nel genere femminile. Troppe donne muoiono ancora, ed è per questo che ci vuole più informazione e più prevenzione. Da qui nasce l'iniziativa "Ottobre tutto l'anno", ideata da Elisabetta, Luparello coordinatrice provinciale di Lega Giovani Palermo e dedicata alla prevenzione del Tumore al Seno, che si è svolta ieri all'Ars.

All'iniziativa oltre agli esponenti del partito Giuseppe Miccichè, coordinatore regionale della Lega giovani per la Sicila occidentale e all'Onorevole Vincenzo Figuccia, commissario provinciale Lega Palermo, hanno preso parte il Viceministro alla Salute Sen. Pierpaolo Sileri, La senatrice Sonia Fregolent Capogruppo della Lega in Commissione Sanità e la presidente dell'associazione "amiche per la pelle" Manuela Tonon.

"Ottobre tutto l'anno è un titolo, ma anche un impegno, perché l'Informazione e la prevenzione sul tumore al seno servono costantemente. - dice la Luparello -. La senatrice Sonia Fregolent ha presentato un disegno di legge proprio sul tema dichirando che "La salute è un obbligo nei confronti di se stessi" e da giovane donna non posso che ringraziarla per la vicinanza e per aver posto l'attenzione su un argomento così importante".

L'onorevole Figuccia, coordinatore provinciale della Lega a Palermo, ringraziando la Lega Giovani per l'iniziativa, ha detto che "farò io stesso una mozione in consiglio regionale all'Ars, dato che l'argomento mi sta tanto a cuore, per preservare la salute delle nostre mamme, nonne e figlie. Organizzeremo una serie di incontri con le prenotazioni per le visite senologiche gratuite in collaborazione con alcuni professionisti e con la LILT Palermo. Ci impegneremo, come Lega, ad informare la gente".

Il viceministro Sileri ha sottolineato la necessità di recuperare il ritardo accumulato a causa della lotta al Covid 19. "Ora che stiamo vincendo questa battaglia. In quest'ottica si inserisce anche la stesura del nuovo Piano nazionale oncologico che sarà approvato nei prossimi mesi e che ha visto il coinvolgimento sia delle Regioni che dell'associazionismo e che vedrà un aumento delle risorse stanziate anche per questo importante"

