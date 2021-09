Aslti, una corsa virtuale per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica

“Corriamo insieme per la ricerca contro le leucemie e i tumori infantili”: è l’appello lanciato da Fiagop, la Federazione dei genitori Oncoematologia Pediatrica e raccolto da Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili.

"Pronti, partenza, via" è la squadra creata da ASLTI per partecipare alla corsa e finanziare la ricerca: ci si può unire virtualmente alla squadra attraverso una donazione, sostenendo così gli studi internazionali sull’ oncoematologia pediatrica.

La corsa si svolgerà a Milano, domenica 26 settembre, e in modalità “connessa” in altre città’, per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid -19. E’ sostenuta da Coni e Aieop, Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica. L’obiettivo è raccogliere i fondi a sostegno di sei progetti di ricerca europei. La gara si correrà in contemporanea in Lussemburgo, Francia e Belgio. Per i dettagli e le modalità per donare il proprio contributo, ci si può collegare al sito www. Iocorroperloro.it o alla pagina Facebook di Aslti-Liberi di Crescere.

Le donazioni alimenteranno il fondo di ricerca Fight Kids Cancer.

“Basta andare sul sito Iocorroperloro.it - sottolinea Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti - o anche sulla nostra pagina Facebook e iscriversi alla nostra squadra con una piccola donazione. I bambini che si ammalano di leucemia o tumore sono curati oggi con farmaci destinati agli adulti e che vengono poi adattati dagli oncologi pediatri a misura di bambino. La ricerca che tutti noi andremo a finanziare con la corsa, servirà proprio a trovare farmaci e cure pediatriche”.

