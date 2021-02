Sicilia in zona arancione nella mappa Ue: si aggiunge a Sardegna e Val d'Aosta

La Sicilia si aggiunge a Sardegna e Val d’Aosta come regione arancione e abbandona dunque il colore rosso secondo la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il contagio delle malattie (Ecdc). Secondo questa classificazione, che non ha nulla a che vedere con le fasce stabilite dal governo, viene dunque riconosciuto all'Isola un minor livello di rischio rispetto ad altre zone del Paese.

Umbria e province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, sono ad alta incidenza di contagi da Covid 19 e quindi colorate in rosso scuro. Rosso il resto dell'Italia.

Per quanto riguarda gli altri Paesi europei, la situazione migliora in Spagna e Portogallo e peggiora nelle regioni francesi al confine con il Belgio.

Il rosso scuro continua a coprire il territorio sloveno al confine con l’Italia, la Repubblica ceca e le aree limitrofe della Slovacchia e della Germania, Lettonia ed Estonia, alcune regioni della Svezia.

© Riproduzione riservata