L’influenza è già arrivata, ma nelle farmacie in Sicilia il vaccino non si trova

Continuano ad esserci difficoltà per trovare il vaccino antinfluenzale in Sicilia. Mancano le dosi nelle farmacie e a lanciare per l'ennesima volta l'allarme è, come riporta Salvatore Fazio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma: "In Sicilia siamo presi d’assalto per un vaccino che non sappiamo se e quando potrà mai essere reso disponibile", sottolinea.

A Palermo resta ancora bloccata la vaccinazione negli ambulatori per mancanza di dosi. Dalle Asp più grandi dell’Isola, Palermo e Catania, fanno sapere che la prossima settimana dovrebbero arrivare altre dosi per potenziare le vaccinazioni.

L’Asp di Palermo la scorsa settimana ha ricevuto circa 30 mila dosi di vaccino che sono state consegnate ai medici di famiglia e ai pediatri. Finora sono 210 mila le dosi di vaccino consegnate dalle case produttrici. Ma non bastano.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE