Coronavirus, il viceministro Sileri: "La quarantena sia ridotta a 7 giorni"

La quarantena obbligatoria "sia ridotta a 7 giorni". Lo afferma il viceministro alla Salute Piepaolo Sileri in un’intervista a Fanpage.it. "Inutile tenere le persone contatti di positivi in quarantena per 14 giorni - ha sottolineato Sileri - se dopo 7 giorni sono

negativi possono tornare in libertà perché oggi sappiamo che il periodo di incubazione della malattia è di 4-7 giorni. Ho fatto richiesta al Comitato tecnico-scientifico e attendo risposta". "

Non confondiamo, però, l’isolamento dei positivi, per i quali andrebbe comunque bene un solo tampone negativo, con la quarantena dei contatti", avverte.

© Riproduzione riservata