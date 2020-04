Coronavirus, l'Oms: "Nelle superfici resiste ore, non giorni"

Un alto funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Richard (Rick) Brennan, ha sottolineato che allo stato delle conoscenze attuali si deve affermare che il coronavirus può rimanere sulle superfici solo per alcune «ore», e quindi non per giorni. Inoltre non ci sono prove che animali domestici come cani e gatti possano trasmettere il Covid-19 all’essere umano.

«Recenti studi hanno mostrato che il Covid può rimanere sulle superfici per ore, a seconda delle superfici», ha ricordato Brennan, Direttore delle operazioni d’emergenza dell’Oms per la regione del Mediterraneo orientale. Ma «il messaggio-chiave» a

questo proposito è che si tratta solo di una «questione di ore, non di giorni o settimane», ha aggiunto in una conferenza stampa

virtuale tenuta dal Cairo.

«Ci sono informazioni su singoli animali cui viene diagnosticata la malattia», ha ricordato ancora il funzionario. Però «in questa fase non abbiamo prove» che il fenomeno sia "diffuso e certamente" non è provato «che ad esempio animali da compagnia la trasmettano all’uomo», ha aggiunto Brennan.

