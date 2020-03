Trapianti, in Sicilia aumentano i donatori di midollo osseo

In Sicilia aumentano i donatori di midollo. Nel 2019 il registro regionale donatori di midollo osseo ha inserito 1150 donatori, superando quindi il dato del 2018 di 1035 nuovi iscritti, già il numero più alto mai registrato nel registro regionale.

Un successo frutto di un impegno costante di tutte le parti coinvolte - dice il Centro regioanle trapianti - Crt Sicilia, dove il Registro ha sede, ai Centri Donatori, i Poli di reclutamento, i servizi trasfusionali, alle Associazioni di volontariato - e delle campagne di comunicazione finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione.

Nella nostra regione i centri donatore sono suddivisi per macroaree provinciali: la provincia che ha inserito più donatori è Ragusa (522), seguita da Messina (384), Palermo (204) e Catania (40).

Analizzando le fasce d’età dei 1035 nuovi donatori del 2019, il 32 per cento ha un’età compresa tra i 19 e 24 anni; il 25 per cento ha un’età superiore a 31 anni; il 23 per cento tra i 25 e i 30 anni; e il 21 per cento è appena maggiorenne. Complessivamente il Registro regionale, che ha sede presso il Centro Regionale Trapianti diretto da Giorgio Battaglia, ed è gestito dal biologo Ettore Pagoto, conta 14.700 iscritti.

