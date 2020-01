Influenza, brusco aumenti dei casi in Italia: quasi 3 milioni a letto

Nella settimana del 2020 brusco aumento del numero di casi di influenza soprattutto nei giovani adulti e negli anziani. A dirlo è il bollettino di sorveglianza Influnet, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). I casi (nella settimana fra il 6 e il 12 gennaio) sono stati 374.000, per un totale, da metà ottobre, di circa 2.268.000 persone a letto. Sommando i primi giorni di questa settimana il numero dei colpiti si avvicina così a 3 milioni di casi. Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria, e Lazio fra le Regioni più colpite. Bollettino Iss, 374.000 a letto solo nell’ultima settimana.

Dopo il lieve calo dovuto alla chiusura delle scuole nelle festività natalizie, il numero dei contagi influenzali continua a salire velocemente e, come riporta il bollettino dell’Iss, «l'andamento dell’epidemia è simile a quello della stagione 2018-19». Dal 6 al 12 gennaio 2020, l’incidenza totale è pari a 6,2 casi per mille assistiti. A esser colpiti maggiormente dal virus dell’influenza sono stati, come al solito, i bambini al di sotto dei cinque anni, i primi in genere a esserne colpiti. Tra di loro si osserva un’incidenza pari a 10,7 casi per mille assistiti: alta ma non in aumento rispetto alla scorsa settimana, come accade invece per giovani, adulti e anziani.

Intanto, il bollettino FluNews, che monitora i casi gravi, indica che, dall’inizio della sorveglianza, sono stati segnalati 20 casi che hanno necessitato il ricovero in terapia intensiva, per lo più persone anziane o con altre malattie croniche. Di questi, 4 sono deceduti.

