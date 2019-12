Influenza, oltre 700mila italiani colpiti: epidemia in alcune Regioni

Il virus dell'influenza si fa più intenso e lascia a letto un gran numero di italiani. Stando a quanto riportato dal bolettino di sorveglianza InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nell'ultima settimana e soprattutto in alcune Regioni, sono stati registrati 152mila nuovi casi.

In totale sono 767mila gli italiani messi ko da febbre e dolori articolari, con un’incidenza pari a 2,52 casi per mille assistiti. Le Regioni più colpite sono Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento e Abruzzo dove il virus di è diffuso in forma epidemica. Nel resto d'Italia invece il livello di incidenza è sotto la soglia basale.

Ad essere più colpiti, come sempre, sono i bambini: nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 5,54 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 2,30 nella fascia 15-64 anni a 2,52 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,27 casi per mille assistiti.

