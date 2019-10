Dieta 120 Life, Panzironi dalla D'Urso. L'esperto: "Etichette ingannevoli"

Adriano Panzironi arriva in manette da Barbara D'Urso. L'uomo, che rischia tre anni di carcere per la sua Dieta 120 Life, è stato ospite a Live – Non la D’Urso su Canale 5 e subito sono divampate le polemiche. L'esperto è sotto processo per esercizio abusivo della professione medica e, dopo censure e sanzioni da parte di Antitrust e Agcom, Panzironi rischia fino a tre anni di carcere: sospeso dall’Ordine dei giornalisti, l’inventore di “Life 120” è stato denunciato alla Procura della Repubblica dall’Ordine dei Medici di Roma.

Panzironi si è dovuto difendere dalle dichiarazioni di una ex paziente che ha rivelato di aver "avuto una crisi, sicuramente un integratore mi ha fatto stare male".

"La signora beveva troppo, 3 litri di acqua al giorno", ha replicato Panzironi ma la D’Urso lo ha nuovamente attaccato: "Bevo 3 litri di acqua al giorno e sto benissimo".

Vladimir Luxuria è intervenuta dicendo: “Questo signore qui ha detto che con le sue pillole aumentano le difese immunitarie. Non credete a questo signore che probabilmente si farà tre anni di carcere”. E un attacco giunge anche da Eleonora Giorgi: “Bisogna capire se ci sono delle certificazioni”.

E poi l'ultimo attacco da parte di un esperto che parla di "etichette che confondono i consumatori".

