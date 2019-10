Uno studio rivela: "Il latte materno protegge neonati da virus"

Il latte materno, anche quello conservato nelle banche, protegge i neonati da infezioni virali nel periodo perinatale e dai nuovi virus trasmessi da zanzare invasive da poco presenti in Italia, come Zika e Usutu. E' quanto scoperto nell’ultimo anno, e pubblicato su prestigiose riviste scientifiche internazionali, presso la Città della Salute di Torino, che organizza il Congresso internazionale dell’Associazione Europea Banche del Latte Umano.

Domani, nella sessione inaugurale del congresso, verranno presentati importanti risultati frutto delle recenti ricerche condotte a Torino, attraverso la collaborazione del gruppo del professor Enrico Bertino e dei virologi diretti dal professor David Lembo, del Polo del San Luigi Gonzaga. In Europa sono 238 le Banche del Latte Umano Donato, 37 sono in Italia, al primo posto in Europa con Francia e Svezia.

Una delle più grandi è attiva a Torino, all’ospedale Regina Margherita della Città della Salute. La sfida che parte ora dal Piemonte è quella di dare vita a un sistema integrato di Banche del latte a livello globale per fornire in sicurezza un alimento di qualità anche ai Paesi con risorse limitate, dove questo prezioso alimento può contribuire alla sopravvivenza ed alla qualità di vita.

