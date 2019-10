Virus dell'encefalite equina con le zanzare, 11 morti negli Usa: sintomi come l'influenza

Undici morti negli Stati Uniti a causa di un raro virus che si trasmette attraverso le zanzare. Si chiama Eastern Equine Encephalitis, ovvero il virus dell'encefalite equina orientale e inizia con sintomi simili all'influenza tra cui febbre alta, brividi, nausea, ma i casi gravi possono portare al coma con il rischio di danni al cervello.

L'attenzione è molto alta tanto che i Centers for Disease Control and Prevention hanno segnalato che quest'anno c'eè stato un aumento insolito del numero dei casi segnalati e dei decessi. In media i casi si attestano da 5 a 10 ogni 12 mesi in tutto il Paese, con circa il 30% di questi che poi portano alla morte.

Nel 2019, invece, il bilancio è molto più grave: già quattro persone sono decedute in Michigan, tre in Massachusetts, tre in Connecticut e una nel Rhode Island.

