Blindati tre miliardi per il Ponte sullo Stretto, Irpef e Tfr: così la manovra è pronta a cambiare

Altri tre miliardi di risorse per il ponte sullo Stretto di Messina. Un nuovo semestre di silenzio-assenso per destinare il Tfr alla previdenza complementare. Il taglio della seconda aliquota Irpef con l’allargamento dello scaglione fino a 60mila euro di reddito. E poi il bonus per i corsi extrascolastici dei figli e la stretta sulle società che ricevono contributi pubblici.

È lungo l’elenco delle proposte con cui il Parlamento punta a modificare la manovra, che ad un mese e mezzo dal varo in Consiglio dei ministri entra nel vivo dei lavori alla Camera. Con circa 250 emendamenti «super segnalati» pronti alla sfida del voto in commissione.

Su tutto vigila il Mef, pronto a fermare qualunque proposta non abbia le adeguate coperture. A complicare la partita, poi, il rischio di nuove frizioni nella maggioranza, come quelle che hanno portato alla spaccatura sul canone Rai.

Il taglio Irpef

I temi potenzialmente divisivi, del resto, non mancano. A partire dall’ulteriore taglio dell’Irpef per il ceto medio, che Forza Italia punta a fare subito in manovra - anche fosse solo per ridurre la seconda aliquota di un punto - con i soldi del concordato biennale. Si può fare, va in pressing il presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri: «a disposizione del taglio delle tasse», ricorda, ci sono anche «i 430 milioni trovati con merito da Giorgetti» e non usati per il canone Rai.

FdI ricorda che l’ulteriore taglio dell’Irpef è una priorità del governo. Ma l’esecutivo ha anche già messo in conto un possibile rinvio della misura ad un eventuale provvedimento successivo alla legge di bilancio.