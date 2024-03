Messina, Ciucci in Consiglio comunale: esplode la protesta dei No Ponte

«Sappiamo benissimo che il piano espropri è in questo momento il tema più importante e delicato a cui dobbiamo dedicare il massimo dell'attenzione», ha detto Ciucci, spiegando che verrà aperto uno sportello a Messina e uno a Villa San Giovanni, «dove incontreremo le persone che vorranno venire a parlarci» e che la fase «vera e propria degli espropri avverrà soltanto dopo l'approvazione del Cipes e quando verrà dichiarata la pubblica utilità». Per cui «non saranno le case i primi obiettivi di questa fase delicatissima, cercheremo di dare a tutti il tempo necessario e trovare un accordo con tutti che riguarda sia i valori che i tempi», ha sottolineato l'amministratore delegato della Stretto di Messina.

All'inizio dell'audizione un centinaio di rappresentanti del Comitato No Ponte, che si trovavano nella tribuna dell'aula consiliare, hanno inveito contro di lui con slogan e fischi, gridando: «Lo Stretto non si tocca, lo difenderemo con la lotta». E ancora: «Vergogna, buffone». Il presidente della commissione consiliare, Pippo Trischitta, ha dovuto momentaneamente sospendere l'audizione, poi ripresa nel pomeriggio.

Proprio l'approvazione da parte del Cipes è «il punto di riferimento» per il ponte sullo Stretto, che arriverà dopo il completamento della valutazione di impatto ambientale e la conferenza dei servizi. «Il tempo previsto per legge per queste due fasi è di 90 giorni, se ognuno rispetta i tempi fissati per legge, a giugno è possibile avere la delibera del Cipes e a quel punto inizierà la fase realizzativa», ha illustrato Ciucci alla ripresa dell'audizione in commissione Ponte al Comune di Messina. E in un intervento d un convegno sul trasporto pubblico locale a Milano, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha precisato: «Il mio obiettivo è aprire i cantieri entro il 2024 dopo 53 anni».