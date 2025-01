Mattarella da dieci anni presidente della Repubblica, Schifani: «Guida saggia al servizio dell'Italia»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nato a Palermo il 23 luglio del 1941, attuale Capo dello Stato è attualmente al suo secondo mandato. Eletto per la prima volta il 31 gennaio 2015, è stato rieletto il 29 gennaio 2022, all’ottava chiama. Oggi, 31 gennaio 2025, sono passati dieci anni dall'inizio della sua presidenza.

La sua scelta di intraprendere un secondo mandato nel 2022 è arrivata dopo la richiesta di tutti i partiti politici, fatta eccezione per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Gli auguri del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

«In occasione del decimo anniversario dell’inizio del mandato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, desidero esprimere, a nome personale e di tutti i siciliani, i più sinceri auguri per questo importante traguardo istituzionale. Il presidente Mattarella ha interpretato con straordinario equilibrio e dedizione il ruolo di garante della nostra Carta costituzionale, svolgendo la funzione di arbitro super partes con autorevolezza, saggezza e senso dello Stato. In questi dieci anni, la sua guida ha rappresentato un faro di stabilità per il Paese, in momenti di grande complessità e trasformazione».