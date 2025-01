Raccolta differenziata, in Sicilia 303 comuni su 391 superano il 65%

«I dati diffusi recentemente dal rapporto di Legambiente sui rifiuti mostrano un quadro positivo per la raccolta differenziata: in Sicilia, infatti, 303 comuni su 391 superano il 65%. Aumentare tale percentuale rappresenta un obiettivo ancora più complesso per i comuni interessati che necessita sicuramente di ulteriori sforzi. E proprio per stimolare nuove azioni in tal senso abbiamo organizzato il webinar di oggi, che illustrerà anche alcune buone pratiche collegate ad altri modelli di raccolta differenziata». Lo ha detto Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’Anci Sicilia, che questa mattina ha introdotto i lavori del webinar «Raccolta differenziata di qualità: strategie e comunicazione per i comuni più efficienti».

È stato poi il presidente dell’associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta , a prendere la parola spiegando che «sebbene nella nostra Isola molti comuni abbiano raggiunto risultati importanti, questo da solo non basta. Bisogna, infatti, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato con l’obiettivo di perfezionare ulteriormente la gestione della filiera dei rifiuti urbani su tutto il territorio».