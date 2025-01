La denuncia alla premier, Leoluca Orlando: «Il governo Meloni risponda su quanto accaduto»

«Il governo Meloni deve rispondere politicamente dei suoi comportamenti non ostacolando la ricerca della verità da parte della magistratura sul caso Almasri. Meloni deve spiegare in Parlamento perché il governo italiano ha rispedito in Libia, in poche ore e su un volo di stato, un criminale libico. Un fatto grave che merita chiarezza e non menzogne.

Gli attacchi alla magistratura mascherati da finti vittimismi non rendono onore al ruolo istituzionale che ricopre e alimentano uno scontro con la magistratura che ci riporta ad anni bui per il Paese». Lo ha detto Leoluca Orlando, europarlamentare di Avs, a proposito dell’indagine della Procura di Roma per favoreggiamento e peculato nei confronti di Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano in relazione al caso Almasri.

«Il governo Meloni - ha aggiunto Orlando - deve rispondere, inoltre, dei patti scellerati di esternalizzazione delle frontiere con regimi non democratici come Tunisia e Libia. Per questo chiediamo alla Commissione Europea e al governo italiano l’immediata sospensione di quegli accordi criminogeni che producono migliaia di vittime, schiavitù, traffico di esseri umani e torture».