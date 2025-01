Dissalatori in Sicilia, Schifani: «Entro l’anno 100 milioni per la riattivazione»

«Si farà di tutto affinché i tre dissalatori in Sicilia», a Gela, Porto Empedocle e Trapani, fermi da 14 anni, possano essere in funzione almeno entro la fine di quest’anno solare». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana e Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica Renato Schifani in audizione dinanzi le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera sul dl Emergenze e Pnrr.

«I tre dissalatori si è detto che erano troppo costosi dal punto di vista energetico rispetto all’esigenze del territorio. Così ci siamo attivati e abbiamo appostato l’importo nel Fondo sociale di coesione di 90 milioni di euro per riattivare queste tre aree di dissalazione e aggiunto 10 milioni di finanza regionale - ha aggiunto Schifani - Ci siamo confrontati con Palazzo Chigi e con il commissario Dell’Acqua (Nicola, ndr) e abbiamo iniziato un percorso abbastanza dinamico e fluido, è lui a gestire la fase attuativa».