Tariffario di visite ed esami, congelato lo sciopero dei laboratori

L’appiglio potrebbe darlo la Finanziaria nazionale, che all’articolo 1 comma 322 delinea la possibilità, anche per i governi regionali ancorati a limiti di stanziamento, di superare le tariffe massime imposte dallo Stato, ma la strada non è in discesa, perché bisognerà comunque trovare risorse ad hoc.

La data era stata segnata in agenda martedì scorso, poi cancellata dopo l’apertura all’ascolto da parte del governatore Schifani, poi invece riconfermata e adesso, salvo colpi di scena, «congelata» in attesa della riunione convocata per il 21 gennaio dal Dipartimento della pianificazione strategica presso l’assessorato regionale della Salute.

«Quel che è certo, al momento, è che lo stato di agitazione del comparto rimane, insieme al rifiuto di erogare alcune prestazioni in regime di convenzione giudicate sottocosto, «perché è impensabile», spiega Salvatore Gibiino coordinatore del Cimest (nella foto), l’intersindacale che rappresenta quasi tutte le sigle di categoria, «che i nostri laboratori di analisi o i centri medici accreditati garantiscano, solo per fare qualche esempio, una visita cardiologica ribassata da 12 a 6 euro, o la ricerca dell’antigene per la diagnosi del tumore prostatico da 8 a 4 euro, o l’emoglobina per la ricerca del diabete da 7,4 a 4,6 euro. Così lavorare è impossibile».

Intanto, mentre dall’assessorato fanno sapere che sono ormai risolti i problemi di disallineamento informatico e interpretativo tra nuovo Tariffario e codici regionali, sull’altro fronte, quello dalla sanità pubblica, tra le varie criticità resta il nodo delle aggressioni al personale medico-infermieristico, con il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, che oltre all’approccio approccio securitario auspica «un’opera culturale che restituisca agli operatori sanitari il loro ruolo e la loro dignità.

Per metterla in atto, e per ribadire il principio che medici e infermieri sono innanzitutto persone che dedicano la propria vita alla cura dell’altro, chiediamo che sia l’assessorato alla Salute a intervenire con misure chiare, tali da mettere fine non solo agli atti di violenza ma al clima di ostilità che si è instaurato contro questi lavoratori».