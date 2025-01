Sanità, Spi Cgil: «Le dimissioni di Volo da assessore sono tardive»

«Quelle dell’ormai ex assessora Giovanna Volo sono soltanto delle dimissioni arrivate fuori tempo massimo. È vero che lo sfascio della sanità siciliana non è tutto attribuibile a una responsabilità sua, ma sicuramente non ha brillato. Sarebbe auspicabile che la stessa sensibilità la avvertissero anche i direttori generali, che in questa vicenda non sono certo degli spettatori esterni. Anche la nomina della nuova assessora Daniela Faraoni lascia perplessi: come se lei stessa non avesse responsabilità nel disastro della sanità, soprattutto nel capoluogo». Così in una nota la segretaria generale dello Spi Cgil Sicilia Maria Concetta Balistreri (nella foto).