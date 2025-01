Pd, confermata per domani l'assemblea regionale a Palermo: sarà nominato il presidente del partito

Confermata per domani, 17 gennaio, alle 18, all’hotel Astoria di Palermo, l’assemblea regionale del Pd. All’ordine del giorno, come stabilito sabato scorso dal responsabile organizzativo nazionale del partito, Igor Taruffi, vi è la nomina del presidente o dell'eventuale presidentessa del partito, ma verrà anche reso noto l’esito del parere della commissione nazionale di garanzia in merito al regolamento per il congresso.

Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, nei giorni scorsi, a tal proposito, aveva tenuto a sottolineare che «il vaglio della commissione nazionale di garanzia, sulla bozza di regolamento - aveva detto - è la garanzia principale sul fatto che saremo sulla strada giusta».

Nel frattempo, nelle scorse ore, alcuni componenti del partito hanno portato avanti una raccolta firme per chiedere alla segretaria nazionale Elly Schlein di mantenere lo strumento delle primarie nello statuto regionale. Nei prossimi giorni, secondo quanto fanno sapere i promotori, la raccolta firme verrà estesa online, e si potrà firmare anche per via telematica. «Si tratta di un appello sottoscritto da rappresentanti delle istituzioni, da amministratori locali, dirigenti e quadri di partito, tesserati, militanti - ha spiegato Giovanni Burtone, deputato regionale del Pd all’Ars - donne e uomini che chiedono che il Pd siciliano rimanda un partito aperto, come sta facendo a livello nazionale la segretaria Schlein».