Riforma dei dirigenti della Regione in stand-by, un emendamento per la doppia fascia blocca il disegno di legge

Riforma della dirigenza in stand-by. FdI ha presentato un emendamento in commissione Affari istituzionali dell’Ars per la doppia fascia, così come ha fatto il Pd, in linea con questo hanno chiesto i sindacati ascoltati in audizione nei giorni scorsi.

Il testo del governo, invece, prevede il ruolo unico dei dirigenti, per il presidente della Regione, Renato Schifani, un punto dirimente. Stamani, 14 gennaio, la commissione avrebbe dovuto procedere con le votazioni ma la richiesta di approfondimenti da parte di altri gruppi di maggioranza «e la necessità di trovare una quadra», ha spinto il presidente della commissione, Ignazio Abbate, a rinviare il voto alla prossima settimana.