Furti con spaccata, Uil Polizia: «Per questo nuovo allarme microcriminalità servono rinforzi»

«Nuove trasmissioni televisive, anche a carattere nazionale e numerosi articoli di stampa che denunciano il nuovo allarme sociale che si è creato attorno ad un fenomeno che appare in espansione quale quello dei cosiddetti furti con spaccata. Bisogna però decidere cosa fare, se ad esempio aumentare gli organici di polizia che a malapena riescono a sopperire i pensionamenti oppure trovare un altro tipo di intervento che ad oggi, però, sembra non esserci». Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia Palermo, che ricorda le ormai datate promesse del governo nazionale sugli aumenti di organico. La Uil polizia Palermo ha più volte denunciato «come in questi anni è avvenuta una diminuzione di organico che i nuovi apporti non sono riusciti a controbilanciare».

«Chiediamo al governo nazionale fatti e non parole - ha concluso -. Decidano veramente cosa vuol dire sicurezza evitando, come successo recentemente a Palermo, che alcuni esercizi commerciali arrivino a chiudere l’attività dopo l’ennesimo furto con spaccata».