Palermo, consulenze sui beni confiscati: è scontro in Consiglio

L'iniziativa – forse così ingenua da risultare impropria – scatena un putiferio fra maggioranza e opposizione. Il consigliere Leonardo Canto, passato nel gruppo del sindaco, Lavoriamo per Palermo, in mattinata dirama una nota, con tanto di foto i posa con alcuni collaboratori, con la quale dà notizia che nella sede del partito, ogni martedì e giovedì di gennaio dalle 17 alle 19 «sarà operativo presso la sede di Lavoriamo per Palermo in Via Nunzio Morello 23 lo sportello di consulenza gratuita per sostenere enti e associazioni interessati a partecipare al bando del Comune per l'assegnazione dei beni confiscati.

Un pool di professionisti sarà a disposizione a titolo gratuito per quei soggetti interessati a presentare la richiesta o ad aderire ad una rete di associazioni per partecipare come partner». Canto - consigliere dalla postura minimal, discosta e senza eccessi - spiega anche che a disposizione ci sono 53 gli immobili e 38 i terreni confiscati alla criminalità organizzata da assegnare secondo i termini di un bando che scade a fine mese.