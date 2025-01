Ex Tabella H, pubblicata la graduatoria dei finanziamenti: migliaia le domande presentate

La ruota dei contributi non si ferma mai. Anche se all’ultimo giro porta in dota anche mini mance da 378 euro (quella «concessa» all’associazione Archeo) e da 424 euro («elargita» alla Collegium Ars Musica di Palermo).

L’ultimo omaggio della Regione porta la data del 31 dicembre. A poche ore dalla chiusura dell’anno l’assessorato al Turismo è riuscito a pubblicare la graduatoria che assegna i fondi della ex Tabella H, quelli che una volta, ai tempi del governo Cuffaro, riempivano le casse di associazioni amiche di ogni partito e che adesso sono diventati un rivoletto residuale rispetto al fiume di una ottantina di milioni piovuti a pioggia nel 2024 su sigle vicine ai deputati. Di più, i fondi della ex Tabella H sono ormai gli unici assegnati con bando, non in modo diretto, e anche per questo motivo portano in dote in totale appena 4,7 milioni.

È così che, a fronte di migliaia di domande, gli assessorati hanno dovuto parcellizzare, fino a polverizzare, i fondi pur di accontentare il maggior numero possibile di richiedenti.

La graduatoria del Turismo, stilata dagli uffici dell’assessorato guidato dalla meloniana Elvira Amata, premia in totale 27 associazioni e teatri ma assegna come massimo contributo 6 mila euro, alla Pro Loco di Marzamemi. Poi ci sono i 5.392 euro andati all’associazione Mosaico di Milazzo, i 5.793 assicurati alla Kleis di Palermo. A teatri quotati come l’Agricantus di Palermo vanno appena 3.312 euro. Briciole in confronto ai contributi ad hoc appena decisi dall’Ars con la Finanziaria che valgono, senza bando, decine di migliaia di euro per ogni beneficiario. La Tabella H invece prevede, almeno nella graduatoria appena pubblicata dal Turismo, 976 euro all’associazione Blitz di Palermo e 842 alla Liberi Teatri di Palermo.