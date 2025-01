Esposto del Pd alla Procura e alla Corte dei Conti, sotto accusa il sistema di approvazione della Finanziaria

Il Pd va in Procura. E pure alla Corte dei Conti. La segreteria regionale dei Dem ha deciso ieri di inviare un esposto ai magistrati penali e contabili per segnalare anomalie e presunte violazioni di leggi nel procedimento che ha portato all’approvazione della Finanziaria il 28 dicembre scorso. E così la polemica su quel maxi emendamento che vale un centinaio di milioni e che mette insieme 1.206 voci di finanziamenti ad hoc e senza bando per feste, sagre e iniziative dei Comuni fa un upgrade. E allarga la frattura a sinistra fra i vertici del Partito democratico e il gruppo parlamentare, che alla stesura della Finanziaria ha collaborato pur votando poi contro.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi