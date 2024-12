Mattarella: «Mai come adesso la pace grida la sua urgenza»

«Mai come adesso la pace grida la sua urgenza» e deve essere giusta e attenta al rispetto dei diritti umani, mai «sottomissione». Sergio Mattarella celebra il suo decimo discorso agli italiani descrivendo l'Italia tra «luci ed ombre», inevitabilmente spinto a parlare delle guerre che stanno facendo esplodere l'equilibrio del pianeta.

In 17 minuti di intervento a reti unificate il presidente della Repubblica è entrato nelle case degli italiani per rassicurare e pungere, con il chiaro obiettivo di almanaccare le tante cose che non vanno nel Paese senza provocare però angoscia e tantomeno disfattismo. Anzi, cercando sempre di stimolare le grandi energie del Paese che, ricorda, tutto sommato presenta dati positivi nell'occupazione e nell'export. Non dimentica però di condividere con i cittadini piaghe dolorose come quella della sanità, delle liste d'attesa dai tempi inaccettabili che costringono in molti, in troppi, «a rinunciare alle cure».

Non nasconde neanche il dramma delle carceri italiane che evidentemente ha voluto portare all'attenzione del grande pubblico, visto che il problema stenta a bucare il video, e le coscienze degli italiani. «L'alto numero di suicidi è indice di condizioni inammissibili. Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere», premette alzando leggermente il tono della voce. Per poi aggiungere che «i detenuti devono potere respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine». Parole che hanno ricordato ai giornalisti quelle pronunciate dal sottosegretario Andrea Delmastro che tante polemiche provocarono poco tempo fa: «Non lasciamo respirare chi è dietro quel vetro», disse il sottosegretario alla Giustizia alla presentazione di una nuova auto per il trasporto di detenuti al regime del 41 bis. Ovviamente Mattarella non cita mai la parola indulto, ma il suo è chiaramente un invito al governo ad agire in qualche modo per riportare negli istituti detentivi quei valori minimi di dignità previsti dalla Costituzione.