Pace fatta tra Schifani e De Luca, il leader di Sud chiama Nord: «C’è stato un dialogo su fatti concreti»

«Il presidente Renato Schifani a maggio 2019 ha dato assenso per il patto della Madonnina che ha portato una nostra candidata nelle liste di Forza Italia alle Europee, e all’accordo sulla legge per il risanamento». A dirlo è il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, durante la conferenza di fine anno con il sindaco metropolitano Federico Basile e con in collegamento il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

«Con il presidente Schifani- prosegue De Luca- ci siamo visti il 30 ottobre con incontro promosso dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, che ha fatto con tutte le forze di opposizione. C’è stato un dialogo su fatti concreti che è andato avanti su questioni importanti che poi si sono tradotti in risultati legislativi. Noi non nasciamo per fare opposizione, il nostro movimento è di sindaci, amministratori, il nostro modo è quello di fare. La nostra funzione non è quella di vegetare all’opposizione».