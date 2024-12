Bollette 2025, previsto un aumento del 30% per luce e gas nei prossimi 12 mesi

Sarà un 2025 all'insegna del rialzo per le bollette degli italiani. Nei giorni scorsi già Arera aveva avvisato, ora i conti li ha fatti anche il portale Facile.it che prevede per i prossimi 12 mesi un aumento del prezzo dell'energia di quasi il 30% con un impatto significativo sulle bollette di chi ha un'offerta a prezzo indicizzato. La stima per una famiglia tipo nel mercato libero prevede un rincaro di 272 euro tra luce e gas, con una spesa complessiva che arriverà a 2.841 euro, rispetto agli attuali 2.569 euro (+11%).

L'aumento più corposo, però, sarà per il gas. Per una famiglia tipo la spesa annuale passerà dagli attuali 1.744 euro l'anno a 1.920 euro, con un aumento di 176 euro; per quanto riguarda la bolletta dell'energia elettrica, invece, l'incremento sarà di 96 euro, con una spesa annuale che passerà da 826 euro a 921 euro.