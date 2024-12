Il discorso di fine anno di Mattarella, c'è la pace in primo piano

La location all’interno del Quirinale deve essere ancora decisa anche se probabilmente il presidente dovrebbe confermare lo stand up modello giornalistico che ha adottato qualche anno fa, senza mai più abbandonarlo, per il suo decimo discorso di fine anno. Un discorso che sarà in continuità con gli interventi in occasione degli auguri natalizi con le alte cariche dello Stato e con i vertici istituzionali, ma anche con il discorso agli ambasciatori italiani e agli ambasciatori esteri. Una continuità ideale che in questo caso, si ricorda in ambienti vicini al Capo dello Stato, si rivolge soprattutto ai cittadini.

Molte cose dette in queste tre precedenti occasioni, ovviamente, non saranno contenute nel discorso di fine anno di Sergio Mattarella. Un modo per dire che non ci si devono aspettare argomenti da retroscena o da nota politica, perché appunto sarà un discorso rivolto a tutti gli italiani. Dunque, niente letture e interpretazioni per un intervento che sarà diretto e partirà proprio dalle attese e dalle paure dei cittadini.