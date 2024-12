Coldiretti: «La Finanziaria della Sicilia dimentica l'agricoltura, poche risorse»

In un momento di grande crisi per l’agricoltura, la Finanziaria regionale dimentica interi comparti produttivi distribuendo contributi a pioggia ma non agli agricoltori.

«La Finanziaria della Regione Siciliana contiene misure per fronteggiare la siccità in agricoltura, il settore che nel 2024 ha pagato un conto altissimo in termini di produzione e speriamo che siano sufficienti e tempestive per evitare situazioni di emergenza come quelle vissute da anni. Non possiamo dimenticare che senza le azioni come il bonus fieno avremmo rischiato di perdere il nostro patrimonio zootecnico e solo con quest’azione si è salvato». È il commento di Coldiretti Sicilia che, nel sottolineare l’importanza dell’approvazione, scongiurando così l’esercizio provvisorio, rileva come le tante mobilitazioni fatte durante l’anno tra cui il presidio continuo davanti alla Presidenza della Regione, hanno riportato per tutto il 2024 il settore all’apice dell’interesse che non si riscontra in questa Finanziaria che spezzetta risorse ma no a favore dell’agricoltura.