Finanziaria, microcredito agevolato alle famiglie: prestiti senza interessi fino a 15mila euro, rimborsabili in cinque anni

«La legge finanziaria approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana rappresenta un passo importante per affrontare le sfide della nostra regione, con misure concrete per famiglie, lavoratori e cultura» dichiara Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati, sottolineando tre provvedimenti che lei ha proposto e fortemente sostenuto.

Tra i provvedimenti spicca lo stanziamento di 15 milioni di euro per il microcredito agevolato alle famiglie. «Un fondo che risponde alle difficoltà economiche offrendo prestiti senza interessi fino a 15mila euro, rimborsabili in cinque anni con un periodo di pre-ammortamento di 18 mesi - spiega Caronia -. Un aiuto concreto per chi soffre maggiormente il caro vita e la crisi internazionale».

Caronia evidenzia inoltre la definitiva stabilizzazione del personale Asu dei Beni culturali, che chiude una vicenda durata 28 anni. «Finalmente si fa giustizia - dice - ponendo fine alla precarietà di questi lavoratori, e garantendo allo stesso tempo continuità e qualità nei servizi per la tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale».